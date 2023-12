TUI-Aktie: Der schlafende Riese!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

TUI hat aktuell an den Börsen wieder Schwierigkeiten. Am Freitag ging es für den Titel um mehr als -1,5 % abwärts. Ein bitterer Moment. Denn die Notierungen sind damit in der vergangenen Woche wieder auf den Stand gerutscht, auf dem sie zuvor schon gewesen sind. Eine massive Besserung ist gegen alle Wünsche von Beobachtern und sicherlich auch Aktionären nicht eingetreten.