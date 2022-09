TUI-Aktie: Das nächste Tief ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Finanztrends Video zu TUI



mehr >

In einem schwachen Gesamtmarkt fiel die TUI-Aktie heute auf ein neues Jahrestief. In den letzten drei Handelswochen hat das Papier des Touristikriesen damit wieder über 20 Prozent an Wert eingebüßt und befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend. Läuft das Jahr denn so schlecht für TUI? Pessimistische Stimmung in der Branche Eigentlich nicht. Der „Corona-Nachholbedarf“ hat dafür gesorgt, dass das Buchungsniveau… Hier weiterlesen