TUI Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Tui betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 42,55 Punkte, was bedeutet, dass Tui momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 31,25 im neutralen Bereich. Somit wird Tui insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität führt zu einem "Schlecht"-Rating. Die Stimmungslage der Anleger hat sich zunehmend eingetrübt, und das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Bewertung für Tui.

Die Analyse von Kommentaren in sozialen Medien ergab überwiegend positive Bewertungen, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt ebenfalls eine "Schlecht" Bewertung, was zu dem Befund führt, dass Tui hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tui mit einem Wert von 8,31 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" ist. Das Branchen-KGV liegt bei 54,24, wodurch sich ein Abstand von 85 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

