TUI-Aktie: Das ist erstaunlich!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Einen starken Endspurt im abgelaufenen Jahr hat die Aktie von TUI hingelegt. Die Notierungen konnten am Ende einen Gewinn von 24,4 % im Jahr 2024 verbuchen. Am Freitag allerdings verlor die Aktie in etwa -1 %. Damit ging es für den Reisekonzern aktuell auf ca. 7,07 Euro nach unten. Wer sich für die Charttechnik interessiert, stellt fest, dass damit immerhin die Marke von 7 Euro verteidigt worden ist. Die gilt im Fall von TUI [...] Hier weiterlesen