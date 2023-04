TUI-Aktie: Das ist eine wahnsinnige Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Liebe Leserinnen und Leser,

die Aktie von TUI ist vielleicht eine der spektakulärsten Bewegungen am deutschen Aktienmarkt – in den letzten Handelsstunden. Die Kurse sind am Donnerstag gleich um mehr als 9 % gestiegen. Das ist eine Entwicklung, die zum einen Gründe hat und zum anderen weitgehend überraschend kommt. Die Kursentwicklung wird mit den vorhergehenden Kursverlusten in Verbindung gebracht. Wohin die Reise geht, wird spannend zu sehen sein.

TUI: Das ist kaum zu glauben

TUI hat eine Kapitalerhöhung durchgeführt, die wiederum den Kurs in den vergangenen Tagen hat deutlich sinken lassen. TUI konnte die Marke von 15 Euro nicht mehr halten und sackte durch bis auf nur noch knapp mehr als 6 Euro. Altaktionäre durften mit Bezugsrechten in der Hand darauf hoffen, dass deren Schaden durch die Kapitalerhöhung aufgefangen...