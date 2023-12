TUI Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Dividende von Tui steht in einem negativen Verhältnis zum Aktienkurs und weist eine Abweichung von -3,51 Prozent zum Branchendurchschnitt auf. Daher erhält Tui von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Tui als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt 42,55 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 31,25 liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Tui.

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Tui ist überwiegend positiv, doch in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser gemischten Bewertung sowie negativer Handelssignale wird Tui als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse erhält Tui eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200). Allerdings wird die Aktie in der kurzfristigeren Analysebasis positiver bewertet, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt. Insgesamt wird Tui in der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

