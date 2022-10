TUI-Aktie: Das hat gerade noch gefehlt!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Eine Erfolgsstory kann man TUI an der Börse derzeit wahrlich nicht unterstellen. Sicherlich, von ihrem absoluten Tiefpunkt am 3. Oktober bei nur noch 1,17 Euro hatten sich die Papiere des Reisekonzerns zuletzt wieder erholt, kämpften sich im Xetra-Handel am Donnerstag bis zum Mittag gar auf 1,36 Euro zurück. Doch dann drehte der Wind, die TUI-Aktie fiel nahezu senkrecht wieder zurück… Hier weiterlesen