TUI-Aktie: Wirklich gute Nachrichten!

Die Aktie von TUI taumelte seit Wochen, die Abgesänge waren geschrieben. Doch tatsächlich haben sich die Papiere des Reisekonzerns nach ihrem Absturz auf 1,42 Euro am vergangenen Freitag wieder auf den Weg gemacht. Bereits am Abend hatte die TUI-Aktie wieder die Marke von 1,50 Euro überschritten, die Marke von 1,60 Euro knackte sie am Dienstag. Nach einem stabilen Mittwoch mussten… Hier weiterlesen