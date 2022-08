TUI-Aktie: Wirklich eine Kursverdopplung voraus?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Parallel zum Gesamtmarkt ist die Aktie von TUI mit einem ordentlichen Aufschlag in den August-Handel gestartet, bevor es wieder zurückging. Mit einem zwischenzeitlichen Kursstand von 1,62 Euro verbuchten die Papiere des Reisekonzerns zunächst ein Plus von gut drei Prozent, am Nachmittag notierte die TUI-Aktie dann praktisch auf Freitagssniveau bei 1,57 Euro. Seit vergangenem Mittwoch aber, als nur 1,47 Euro auf… Hier weiterlesen