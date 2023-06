TUI-Aktie: Wiederbelebung der Tourismusbranche unsicher?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die meisten Menschen assoziieren TUI hauptsächlich mit Pauschalreisen, die per Flugzeug erfolgen. Diese werden auch weiterhin einen Schwerpunkt bilden. Aber wie TUI-Chef Sebastian Ebel dem “Tagesspiegel” verriet, sollen in Zukunft Bahnreisen ebenfalls eine größere Rolle einnehmen.

In den nächsten fünf Jahren plant das Unternehmen, zehn Strecken für diesen Zweck zu erschließen. Dabei will TUI nicht alleine vorgehen, sondern mit ausländischen Partnern kooperieren, um ein europäisches Netzwerk aufzubauen. Konkrete Partner nannte Ebel jedoch noch nicht. Derzeit bietet TUI bereits Bahnreisen zwischen den Niederlanden und Österreich sowie Deutschland und Tschechien an.

Erfolgschancen von TUIs Bahnreise-Plänen

Bei der Vorstellung einer Urlaubsreise per Zug dürften deutsche Verbraucher zunächst skeptisch sein, denn die Deutsche Bahn...