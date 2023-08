TUI-Aktie: Weitere Wertverluste in Sicht?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Am Freitagvormittag fiel die TUI-Aktie auf ein historisches Tief. Nach einer gewissen Erholung des Papiers des Tourismusriesen von Mai bis Juli, verzeichnet der Kurs seit Anfang August einen steilen Abwärtstrend. In diesem Monat hat die TUI-Aktie fast 25% ihres Wertes eingebüßt. Doch was sind die Gründe für diesen Rückgang?

Umstrukturierung in der Konzernzentrale

Überraschenderweise handelt es sich nicht um firmeneigene Neuigkeiten. Derzeit scheint TUI unter dem schwachen deutschen Gesamtmarkt zu leiden. Möglicherweise bezweifeln einige Anleger auch, dass die aktuelle Sommersaison so erfolgreich sein wird wie erhofft. Es wird jedoch darauf gehofft, dass das Unternehmen im Jahr 2023 wieder das Vor-Corona-Niveau von 2019 erreichen kann.

Die einzige neue Information betrifft die Konzernleitung in Hannover. Diesen Freitag...