TUI-Aktie: Was passiert jetzt?

In der zurückliegenden Woche gelang es der TUI-Aktie immerhin, Terrain zurückzugewinnen. Die Quartalsergebnisse sind teilweise ein wenig freundlicher als die Analysten vorher vermutet hatten. Allerdings dominiert die miese Anlegerstimmung zwischenzeitlich und die Aktie steht zunehmend unter Druck. So sieht die Lage aus Nach dem kräftigen Kursverlust der TUI-Aktie in den Monaten Mai und Juni kam es Mitte Juli zu einer… Hier weiterlesen