TUI Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Tui-Aktie verzeichnet momentan eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,41 Prozent liegt. Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche fällt die Differenz sogar negativ aus. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Tui-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet. Dieser bezieht sich auf das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der Wert für die Tui-Aktie bei 67,29, was weder als überkauft noch als -verkauft eingeschätzt wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ebenfalls ein Wert von 66, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI als "Neutral" eingestuft.

Die Aktivität in den sozialen Medien kann die Stimmung und Einschätzungen zu Aktien verstärken oder verändern. Für Tui wurde eine starke Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer positiven Bewertung des Sentiments führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Gut" für das langfristige Stimmungsbild.

Die Bewertung der Aktie durch Anleger basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Eine Analyse der Kommentare und Befunde in den sozialen Medien ergab überwiegend negative Meinungen. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert. Dadurch erhält die Aktie in dieser Betrachtung eine "Schlecht"-Einstufung. Zusätzlich wurden Handelssignale analysiert, wobei sechs Signale als "Schlecht" und eines als "Gut" bewertet wurden. Insgesamt wird die Stimmung in Bezug auf Tui daher als "Schlecht" eingestuft.

TUI kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich TUI jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen TUI-Analyse.

TUI: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...