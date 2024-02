TUI Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Tui-Aktie wird anhand verschiedener Analysen bewertet. Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem Wert von 8,31 ist Tui im Vergleich zum Branchenmittel von 54,24 deutlich günstiger bewertet und daher unterbewertet. Die fundamentale Analyse stufen den Titel daher als "Gut"-Empfehlung ein.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tui-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -24,14 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bei der Dividendenbewertung fällt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Tui aktuell negativ aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger wird ebenfalls analysiert. Soziale Plattformen zeigen überwiegend positive Kommentare, aber in den letzten beiden Tagen wurden vor allem negative Themen aufgegriffen. Die Aktie erhält daher für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Schlecht"-Bewertung, was zu dem Befund führt, dass Tui hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

