TUI-Aktie: Was für eine Prognose!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Liebe Leserinnen und Leser,

die Aktie der TUI ist in den vergangenen Tagen noch einmal massiv unter Druck geraten. Es wird immer schlechter, so die Aussage von Analysten, die den Titel gerade zuletzt beobachtet haben. Die Prognose sieht nicht gut aus, denn der Abwärtstrend ist auch am Mittwoch noch einmal ausdrücklich unterstrichen worden. Die Aktie verlor mehr als -5 %. Damit macht sie sich auf den Weg zu einem sehr schwachen Kursniveau.

TUI: Das ist nicht zu akzeptieren

Der Konzern hatte vor kurzem eine Kapitalerhöhung vorgenommen, bei der neue Aktien an den Markt bzw. dann ausgesuchte Investoren kamen. Die Kapitalerhöhung ist in Verbindung mit den Forderungen aus einer Studie der Prüfungsgesellschaft KPMG nötig gewesen. Risiken sollen abgefedert werden, die Gesellschaft soll sich nach den schwierigen Corona-Jahren...