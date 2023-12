TUI-Aktie: Was für ein Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

TUI befindet sich ganz offensichtlich wieder auf dem Weg nach oben. Die Aktie konnte auch am Freitag noch einmal mit dem Plus von 2 % punkten. Damit hat der Wert nun die Marke von 7 Euro sehr deutlich überwunden. Das gilt als gutes Zeichen, so die charttechnischen Analysten und verspricht auch nach Meinung anderer Analysten einen deutlichen ggf. noch zu erzielenden Mehrgewinn. Die Aktie ist auf dem Weg nach oben !