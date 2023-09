TUI-Aktie: Was für ein Spektakel

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

TUI hat am Montag zum Auftakt der Woche mit dem Minus von -3,3 % einen spektakulären Absturz hingelegt. Die Notierungen sind dabei in den vergangenen vier Wochen zwar nur minimal im Minus. Dennoch sieht es so aus, als solle jetzt einiges ins Wanken geraten.

Die Aktie marschiert auf die Marke von 5 Euro zu. Der nächste Tiefpunkt ist erreicht. Die Tiefpunkte, die nun avisiert werden, sind 5,22 Euro als 5-Jahres-Tief. Dies ist formal ein Punkt, an dem die Börsen aufmerksam zu werden drohen.

Dabei ist der Titel von der Reiselust abhängig, stünde zu vermuten. Nur liegen noch keine Daten vor, die sich die Reiselust vorgenommen haben. Entscheidend sind die Buchungen für den Winter. Die sind naturgemäß und erfahrungsgemäß noch kaum zu beurteilen.

Dennoch: Im Sommer hatte TUI deutlich über dem Vorjahr gebucht und Geld umgesetzt....