TUI Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Tui. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 42,55 Punkte, was bedeutet, dass Tui derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da Tui auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 31,25).

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs bei Tui derzeit 0, was zu einer negativen Abweichung von -3,51 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhält Tui für seine Dividendenpolitik von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tui-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) einen Abweichung von -24,14 Prozent zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) bei 5,16 EUR, was einer positiven Abweichung von +9,96 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis. Insgesamt erhält Tui damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Unsere Analysten haben Tui auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Stimmung positiv war. Allerdings wurden in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab neun konkret berechnete Signale (8 "Schlecht", 1 "Gut"), was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird Tui daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

