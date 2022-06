TUI-Aktie: Warum geht es bergab?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Es geht bergab mit der TUI-Aktie. Innerhalb des letzten Monats hat die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns rund 30 Prozent an Wert eingebüßt. Auch heute verlor die TUI-Aktie um über sieben Prozent und landete auf einem neuen Jahres- und zugleich Zwölfmonatstief. Warum sind Anleger plötzlich so pessimistisch in Bezug auf die Tourismusaktie? Der Optimismus versandet Es ist ein wenig merkwürdig. Das… Hier weiterlesen