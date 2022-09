TUI-Aktie: War es das jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Aktie von TUI ist am Montag wie schon am Freitag vor dem Ende der vorhergehenden Aktienhandelswoche deutlich gestiegen. Dies widerspricht offensichtlich der Erwartung eines Short-Händlers, den es nun zu beachten gilt. TUI: Hedgefonds ist dagegen Der Hedgefonds Citadel Advisors ist derzeit auf dem Weg, seine Short-Positionen weiter auszubauen, heißt es in entsprechenden Meldungen. Generell ist die Vorstellung nicht vollkommen… Hier weiterlesen