TUI-Aktie: Wahnsinn!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

TUI hat erneut eine schwache Woche hinter sich gebracht oder bringen müssen – zumindest an den Aktienmärkten. Die Aktie gab um -4,8 % nach. Allein am Freitag verlor der Titel fast -1,9 %. Damit ist der Kurs an vier von fünf Tagen der Handelswoche gefallen – das ist bereits ein enormes Zeichen, das es zu beachten gilt.

Zudem hat die Aktie zwar am 10. Oktober mit 6,7 % einen immensen Aufschlag geschafft. Der aber glich nur aus, was der Vortag zerstört hatte. Die Aktie hatte am 9. Oktober -6,5 % verloren. Es sieht demnach nicht besonders gut aus, so der Befund der Märkte.

Dazu kommt, dass die Aktie im Chart die bisherige Untergrenze bei 5 Euro noch einmal deutlich von oben nach unten durchkreuzt hat. Damit fehlen auch die Unterstützungen im Chart, die es noch gab. Die Kurse sind – die Stimmung betreffend – schlicht im...