TUI-Aktie: Verwirrung!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Finanztrends Video zu TUI



mehr >

TUI war in den vergangenen Tagen durch eine vergleichsweise ausgeprägte Kursunsicherheit aufgefallen. Am Dienstag jedoch legte der Reisekonzern mit dem Plus von etwa 1,3 % einen ordentlichen Aufschwung hin. Die Situation bleibt indes zumindest verunsichernd. TUI: Was ist noch möglich? Der Hintergrund für den Zweifel waren Berichte, wonach TUI um die Buchungen im Winter bangen muss. Immerhin war auch der… Hier weiterlesen