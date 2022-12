TUI-Aktie: Urlaub im Sparmodus

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Bei der TUI-Aktie (WKN: TUAG00) ist Urlaub im Sparmodus angesagt. Corona und jetzt die Inflation führten in den vergangenen Jahren nicht zum einfachsten Marktumfeld. Das ist die bekannte Ausgangslage, die zu mehreren Problemen an mehreren Fronten führte.

Zunächst einmal ist das Reisen zwar wieder erlaubt. Aber es zeichnete sich zuletzt eine gewisse Skepsis ab, was das Reisen bei hoher Teuerung ergibt. Schließlich ist das ein Luxus, auf den man im Zweifel auch mal verzichten kann.

Nun teilte der Deutschlandchef von TUI einen Einblick in die aktuelle Buchungslage. Man kann das positiv werten. Ich sehe jedoch weiterhin einen Krisenmodus an vielen Fronten.

TUI-Aktie: Urlaub in Zeiten der Inflation

Wie der Deutschlandchef von TUI gegenüber dem Tourismus-Magazin fvw berichtete, gebe es derzeit ein spannendes Buchungsverhalten. So beträfen die Hälfte der bisherigen Urlaubsbuchungen bereits den Sommer, was eine positive Tendenz sei. Deshalb konzentriere sich das Management nach eigener Aussage auf Familien und, so die Interessenlage, auf Pauschalreisen.

Gleichzeitig gebe es schon erste Präferenzen, was die Reiseziele angeht. So sei die Türkei ein gefragter Markt mit einem Plus in der Gruppe der Familienurlauber mit rund 10 %. Auch daran lässt sich offenbar zunächst eine erhöhte Sommernachfrage ausmachen.

Insgesamt, so der Deutschlandchef von TUI, setze man auf die Reiselust der Deutschen. Das zeichne sich wohl für den Funktionär anhand der bisherigen Zahlen und Erkenntnisse ab.

Man kann vieles auch negativ sehen

Im Endeffekt finde ich es mutig, dass das Management die bisherigen Erkenntnisse derart positiv wertet. Für mich müsste sich das, insbesondere noch auf den Sommer 2023, erst bestätigen. Es könnte sein, dass gerade viele Frühbücher jetzt primär günstige Preise sichern wollen und aufgrund der Preissensibilität besonders früh dran sind. Bewahrheitet sich diese für mich ebenfalls mögliche These, dürfte das Buchungsverhalten nicht ganz so positiv sein.

Auch dass mehr Verbraucher auf Pauschalreisen und All-Inclusive setzen, zeigt mir, dass Kostenkontrolle bei den Reisebudgets wichtiger erscheint. Ebenso die Destination Türkei und deren Zuwächse, die schließlich eher als günstiges Urlaubsland gilt. Das wäre, wenn sich die Tendenz fortsetzt, womöglich ein weiterer Indikator für die Preissensibilität in Zeiten der Inflation. Und möglicherweise ein Belastungsfaktor für den Markt und die TUI-Aktie.

Immerhin: Das Management stellt das Angebot nach den Bedürfnissen der Reisenden um. Eine positive Entwicklung, zweifelsohne. Aber das ist etwas, das ich von einem großen und international mitführenden Reisekonzern erwarten würde. Ich bleibe daher in Zeiten der Inflation skeptisch. Warten wir, welche Perspektive sich letztlich bewahrheitet.

