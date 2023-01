TUI-Aktie: Das Unternehmen braucht Kapital!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Derzeit sucht TUI die Hilfe von Kreditgebern. Die Idee ist es, Bezugsrechte anzubieten und Kapital zu beschaffen. Im Rahmen der Coronakrise kam es zu einem kräftigen Rettungspaket der deutschen Regierung. Zumindest ein Teil des Rettungspakets soll so zurückgezahlt werden können. Diese Information ist durch Blumberg News unter Berufung auf der mit Angelegenheit vertrauten Personen berichtet worden. Finanzanalysten sprechen bereits davon, dass der weltgrößte Touristikkonzern aus dem Angebot mehr als 1,5 Milliarden Euro erhalten könnte. Das Hilfspaket der Regierung von 2020 beläuft sich auf 4,2 Milliarden Euro.

Charttechnisch im Aufwind!

Nachdem der Kurs der TUI-Aktie zum September 2022 eine neue ist mehrjähriges Tief ausgebildet hat, haben die Bullen das Ruder übernommen. Sie konnten bereits zwei größere Aufwärtsbewegungen bewerkstelligen. In diesem Zuge sind relevante Widerstände aufgebrochen und langfristig interessant Indikatoren überstiegen worden. Beispielsweise ist hier der 200-Tage-Durchschnitt zu nennen. Die Abwärtsdynamik ist allerdings übergeordnet weiterhin noch so intakt, dass der GD 200 zunächst noch fallend ist.

TUI-Aktie – Die Trends sehen top aus!

Der Fokus wird in diesem Abschnitt auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Von 30 gemessenen Parameter sind 24 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 80.00 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die TUI-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben. Die Bullen leisten wirklich gute Arbeit, so muss es jetzt weitergehen.

