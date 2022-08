TUI-Aktie: Unter Strom!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Aktie von TUI, am Dienstag zeitweilig bis auf 1,52 Euro zurückgefallen, hat sich wieder gefangen. Bereits am Abend hatten sich die Papiere des Reisekonzerns wieder bis auf 1,58 Euro verbessert. Im Xetra-Handel am Mittwoch sattelte die TUI-Aktie weitere drei Prozent auf und schloss bei 1,63 Euro. Binnen einer Woche haben sich die Papiere damit um mehr als zehn Prozent… Hier weiterlesen