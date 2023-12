TUI-Aktie: Und schon wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

TUI hat mal wieder an den Börsen die vorhergehende Aufbruchstimmung nicht ganz nutzen können. Am Montag ging es in den ersten Stunden am Markt um -1,3 % abwärts. Erfreulich ist dies nicht, denn damit hat die Aktie die charttechnisch bedeutende Untergrenze von 7 Euro erneut unterschritten. Die Börsen rätseln offenbar noch nach dem wahren Wert des Titels. Da stellt sich bis dato keine richtige Richtung ein.