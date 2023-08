TUI-Aktie: Übertreibung nach unten oder gerechtfertigt?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Sommerzeit und Reiselust sind untrennbar miteinander verbunden. Daher wurde die TUI-Aktie von einigen Börsenbriefautoren zum Kauf empfohlen. Allerdings lassen Kennzahlen wie Gewinne, Cash-Flow oder Verschuldung der TUI-Aktie Zweifel an ihrer aktuellen Bewertung aufkommen. Die neuesten Quartalsdaten hingegen werfen einen Lichtstrahl der Hoffnung – Der Touristik-Konzern hat den Weg zurück in die Gewinnzone gefunden. Dennoch scheint es, als hätten Anleger mehr erwartet. Darüber hinaus fehlt möglicherweise etwas Fantasie für den Aktienwert. Eine potentielle Konjunkturschwäche in Europas wichtigsten Märkten und eine Veränderung des Reiseverhaltens durch den Klimawandel führen zu Unsicherheiten bei der Prognose für TUI.

Analysten zeigen sich beeindruckt von den TUI-Zahlen

Tatsächlich sehen die jüngsten Zahlen nicht so schlecht aus...