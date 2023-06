- TUI-Aktie: Türkei-Turbo zündet endlich!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

TUI erweitert Geschäft in der Türkei: Der deutsche Touristikriese gab kürzlich bekannt, dass für 2023 insgesamt 2,20 Millionen Urlaubsgäste in den Gebieten Antalya, Dalaman, Izmir und Bodrum erwartet werden. Davon sollen mehr als eine Million aus dem deutschsprachigen Raum kommen.

Daher hat TUI sein Angebot an Urlaubsreisen in der Türkei im Vergleich zu 2019 um über 40 Prozent erhöht, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

TUI: Die Türkei gewinnt als Reiseziel immer mehr an Beliebtheit

Stefan Baumert, Deutschlandchef von TUI betont, dass etwa 15 Prozent aller TUI-Kunden eine Reise in die Türkei buchen. “Besonders im Sommer erfahren wir oft ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Antalya und Mallorca um den ersten Platz bei den Reisenden”, so der Manager.

Die enge Zusammenarbeit mit türkischen Hotelbetreibern ist auch eine wichtige...