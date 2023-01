TUI-Aktie: Steht eine Kapitalerhöhung an?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Anfang des Jahres hat sich die Schweizer Großbank UBS zu TUI geäußert und die Aktie auf “Sell” belassen. Analyst Jarrod Castle sieht den fairen Wert bei 99 Pence. Weiterhin schrieb er in der Studie, dass sich das Unternehmen in diesem Jahr zwar weiter erholen dürfte, aber es steht eine Kapitalerhöhung an. Der Erfolg der Kapitalerhöhung sei nicht garantiert. Insgesamt ist die gemittelte Einschätzung von drei Analysten tatsächlich auf “Verkaufen” zu finden. Zudem handelt die TUI-Aktie etwa im Zielbereich.

Kommt es zum Rückgang der TUI-Aktie?

Aufgrund der ungünstigen Analysten-Einschätzungen könnte der Rückschluss getroffen werden, dass demnächst eine größere Korrektur folgen kann. Aus technischer Sicht heraus befindet sich die TUI-Aktie allerdings in einem fulminanten Aufwärtstrend. Der Widerstandsbereich von etwa 1,80 EUR ist überboten und fungiert jetzt als Unterstützung. Möglicherweise kommt es im Zuge der zyklischen und saisonalen Umstände zu einem Rücklauf während der nächsten Wochen und Monate. Das Zyklustief der letzten Jahre ist etwa Mitte März zu finden. Dies würde mit der pessimistischen Analystenhaltung zusammenpassen.

Die Trends sehen ausgezeichnet aus!

So fällt die Gesamtauswertung der Trendanalyse aus. Alles zusammen sind es 30 Kriterien davon sind 28 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 93.33 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die TUI-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

TUI kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich TUI jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen TUI-Analyse.

TUI: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...