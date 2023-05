TUI-Aktie: Starke Kursschwankungen - Was steckt dahinter?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Aktie der TUI hat in den letzten drei Tagen massiv an Wert verloren und fiel am Freitag um mehr als -2 %. Die Stimmung rund um die Aktie ist schwach und das Chartbild zeigt, dass der Titel unter Druck steht. Bernstein belässt die Aktie auf “Market-Perform” mit einem Kursziel von 6,80 Euro.

Obwohl das Unternehmen seine Prognose beibehält, bleibt unklar, wohin sich die Aktie nach den jüngsten Quartalszahlen bewegen wird. Trotzdem könnte es ein positives Signal sein, dass Bernstein das Kursziel noch nicht nach unten korrigiert hat. Allerdings sind sowohl der GD100 als auch der GD200 sowie Chartanalysten Anzeichen dafür, dass die Stimmung aktuell schwach ist.

Analysten haben bisher unzureichend auf die Kapitalerhöhung reagiert und somit sind die Kurse schwer einzuordnen. Bei einem Kurswert von unter 6 Euro befindet sich die...