TUI Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Tui-Aktie lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmungslage einschätzen. Die Analysten haben die sozialen Plattformen nach Kommentaren über Tui durchsucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings waren in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Tui in den sozialen Medien zu finden. Aus dieser Analyse ergibt sich daher eine neutrale Einstufung der Aktie hinsichtlich der Stimmung.

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei ergab sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Tui derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was einer negativen Differenz von -3,51 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" entspricht. Aus diesem Grund erhält Tui heute eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tui mit einem Wert von 8,31 deutlich günstiger ist als das Mittel in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Auf Basis dieser Kennzahl wird Tui daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse ergibt, dass die Tui-Aktie in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -24,14 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von +9,96 Prozent.

Insgesamt ergibt sich damit für Tui ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Sollten TUI Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich TUI jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen TUI-Analyse.

TUI: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...