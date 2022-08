TUI-Aktie: Schon wieder im Keller!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Finanztrends Video zu TUI



mehr >

Nachdem die TUI-Aktie in den beiden letzten Wochen fast 20 Prozent an Wert verlor, dümpelt die Aktie derzeit nahe ihres Allzeittiefs. Warum gelingt dem deutschen Touristikriesen einfach keine Aufwärtsbewegung? Grund zum Optimismus? Keine leicht zu beantwortende Frage, denn so schlecht wie der Kurs es signalisiert, ist die Lage beim Reisekonzern gar nicht. Die letzten Zahlen geben durchaus Grund zum Optimismus.… Hier weiterlesen