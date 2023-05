TUI-Aktie: Die Reiselust ist zurück, aber …

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Finanztrends Video zu TUI



mehr >

In vielen Bundesländern sind in den kommenden Wochen Pfingstferien. Doch wer jetzt noch auf der Suche nach einem Urlaubs-Schnäppchen oder günstigen Flug ist, dürfte sich schwertun. Denn die Preise für Tickets, Unterkünfte und Pauschalreisen haben in diesem Jahr kräftig angezogen. Zum einen aufgrund der in vielen Ländern sehr hohen Inflation, die auch vor Airlines und Hoteliers...