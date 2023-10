TUI-Aktie: Reicht das zum Turnaround?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Dass sich die TUI-Aktie (WKN: TUAG50) an der Börse gerne schwer tut, ist nichts Neues. Es überrascht daher nicht, dass sich die Anleger in den vergangenen Wochen wie so oft mit einer sehr durchschnittlichen Performance zufriedengeben mussten. Früher oder später wird das den meisten Investoren aber kaum mehr reichen. Jetzt lassen zumindest neue Zahlen aufhorchen.