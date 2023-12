TUI Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Tui-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 7,48 EUR verzeichnet, was einer Abweichung von -24,14 Prozent vom aktuellen Kurs von 5,674 EUR entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 5,16 EUR, was einer positiven Abweichung von +9,96 Prozent zum aktuellen Kurs entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -3,51 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält Tui eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die Stimmungsänderung der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Ebenso wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tui-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis ergibt für Tui eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 42,55 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit 31,25 Punkten deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält Tui gemäß der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating für die Dividendenpolitik und die Stimmungs- und Diskussionsintensität, jedoch ein "Neutral"-Rating für die relativen Stärkeindizes.

