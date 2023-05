TUI-Aktie: Kurskeller stabilisiert sich!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die TUI-Aktie ist in den letzten Wochen deutlich gefallen und Anleger versuchen derzeit eine Kursstabilisierung zu erreichen. Allerdings befindet sich die Aktie auf einem sehr niedrigen Niveau. Am Donnerstag fiel sie im frühen Handel bis auf 5,64 Euro zurück und näherte sich damit dem Rekordtief vom vergangenen Freitag bei 5,63 Euro an. Im weiteren Handelsverlauf konnte die Aktie jedoch wieder zulegen und verzeichnete einen Tagesgewinn von 0,86 Prozent.

Die Stimmung bleibt pessimistisch – seit Januar hat die Aktie fast 50 Prozent ihres Wertes verloren. Die Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten hat für weitere Verluste gesorgt – seit Jahresbeginn stehen Abgaben von mehr als 27 Prozent auf den Kurstafeln. Allerdings haben immerhin 91 Prozent der Aktionäre vom Bezugsrecht Gebrauch gemacht.

Dank dieser Kapitalerhöhung konnte das...