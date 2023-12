TUI Aktie: Knallt es bald?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das zur Bewertung von überkauften oder überverkauften Titeln verwendet wird. Der RSI auf 7-Tage-Basis für Tui beträgt derzeit 42,55 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie aktuell als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 31,25, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tui-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -24,14 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 5,16 EUR, was einer Abweichung von +9,96 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tui für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tui einen Wert von 8,31, was im Vergleich zum Branchenmittel von 54,24 als deutlich günstig und unterbewertet eingestuft wird. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf Tui im vergangenen Monat zunehmend negativer wurde, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tui-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

