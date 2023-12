TUI Aktie: Der Knall ist da!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Die Analysten haben Tui auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von den Nutzern der sozialen Medien im Zusammenhang mit Tui aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei neun konkrete Signale zur Verfügung standen, von denen acht als "Schlecht" und nur eines als "Gut" bewertet wurden. Dadurch erhält die Aktie auch in Bezug auf die Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein zunehmend trübes Bild in Bezug auf die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einem negativen Rating führt. Insgesamt erhält die Tui-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividendenpolitik wird das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Tui als negativ bewertet, mit einer Differenz von -3,51 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Daher erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Auch der Relative Strength Index (RSI) wird zur Bewertung herangezogen. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer "Neutral"-Bewertung der Tui-Aktie, da sie weder als "überkauft" noch als "überverkauft" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Tui-Aktie anhand dieser Analyse.

