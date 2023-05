TUI-Aktie: Klappt es diesmal endlich?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die TUI-Aktie schraubt sich heute um über 4% nach oben und kämpft damit wieder mit der Kursmarke von 6,50 Euro. Aussagen von Konzernchef Sebastian Ebel im Interview der "Bild am Sonntag" lassen einen profitablen Sommer erwarten, so Händler. Eine Kurserholung wäre auch dringend nötig, denn TUI-Aktionäre haben in den vergangenen drei Monaten satte 45% an Wert verloren. TUI-Aktie:...