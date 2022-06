TUI-Aktie: Kaufen, wenn die Kanonen donnern?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Finanztrends Video zu TUI



mehr >

Der jüngste Absturz in der TUI-Aktie könnte auf den ersten Blick ein vortreffliches Einstiegsniveau darstellen. Immerhin ist der Wert nun in Richtung der historischen Tiefs gerutscht - so aus der Finanzkrise 2009 sowie den Tiefs aus den Jahren 2011 und 2020. Die Tiefs in 2020 im Zuge der Corona-Krise liegen zwar noch etwas deutlicher unter den aktuellen Kursen - doch… Hier weiterlesen