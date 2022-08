TUI-Aktie: Jetzt wird es interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Finanztrends Video zu TUI



mehr >

Die TUI-Aktie hat sich in den letzten Tagen wieder sehr schwach präsentiert, wodurch sich vier Wochen Erholung quasi in Luft aufgelöst haben. Von Mitte Juli waren die Kurse von einem Niveau bei 1,4235 Euro bis auf 1,8735 Euro geklettert, auf Höhe der 50-Tage-Linie (EMA50) aber wieder nach unten gedreht. Anschließend tobten sich die Bären so richtig aus und bescherten der… Hier weiterlesen