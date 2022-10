TUI-Aktie: Jetzt aber wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Finanztrends Video zu TUI



mehr >

TUI selbst spricht schon seit Längerem davon, dass es für den Konzern aufwärts gehe. Die Aktionäre ließen sich von diesem Optimismus bisher aber nicht anstecken. Stattdessen wurden jene in die Flucht geschlagen und erst kürzlich endete das in einem neuen Allzeit-Tief bei 1,17 Euro. Genau hier mutmaßt nun manch einer darüber, dass die Aktie wieder den Gang in Richtung Norden… Hier weiterlesen