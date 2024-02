TUI Aktie: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Tui-Aktie wird aus charttechnischer Sicht mit gemischten Bewertungen versehen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 7,48 EUR, während der aktuelle Kurs bei 5,674 EUR liegt, was einer Abweichung von -24,14 Prozent entspricht. Diese Abweichung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein positiveres Bild. Mit einem Wert von 5,16 EUR liegt der letzte Schlusskurs dieser Analysebasis um +9,96 Prozent darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividende wird Tui aufgrund des Verhältnisses von Dividende zum Aktienkurs mit einer "Schlecht"-Bewertung belegt. Das aktuelle Verhältnis von 0 liegt um -3,51 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit".

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tui mit einem Wert von 8,31 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 54,24. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie, da sie als unterbewertet eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Tui-Aktie wird anhand von harten und weichen Faktoren analysiert. Die harten Faktoren zeigen, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung führt. Die Analyse von Handelssignalen ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, da neun von zehn Signalen negativ sind. Insgesamt wird die Stimmung der Anleger daher als "Neutral" eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre TUI-Analyse vom 15.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich TUI jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen TUI-Analyse.

TUI: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...