TUI-Aktie: Der Hoffnungsschimmer!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Finanztrends Video zu TUI



mehr >

Die Aktie von TUI hatte am Dienstag mit einem erheblichen Gewinn die Hoffnung auf ein kleines Comeback vergrößert. Nun konnte der Reisetitel auch am Mittwoch ein kleines Plus erzielen und wird damit die Hoffnungen von Analysten oder Investoren wieder etwas befeuern. Dahinter verbirgt sich eine erstaunlich aktuelle Geschichte. TUI: Was machen die Senioren? Die indirekte Hoffnung scheint – so deuten… Hier weiterlesen