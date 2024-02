TUI Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Tui-Aktie hat in der technischen Analyse gemischte Bewertungen erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -24,14 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine positive Abweichung von +9,96 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tui-Aktie ein "Neutral"-Rating in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende erhält Tui eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des Verhältnisses zwischen Dividende und Aktienkurs, das eine negative Differenz von -3,51 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich jedoch ein positives Bild, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 8,31 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 54,24. Auf dieser Basis wird die Tui-Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität in Bezug auf die Tui-Aktie zeigen in den letzten Monaten eine zunehmend trübe Stimmungslage und weniger Intensität in den Diskussionen. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Tui-Aktie.

