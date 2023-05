- TUI-Aktie: Ein Funken Hoffnung in schweren Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

TUI hat in den ersten Handelsstunden am Mittwoch einen Gewinn von 0,9 % verzeichnet und gibt damit Anlass zur Hoffnung. Das Unternehmen scheint zumindest vorerst dem Absturz ins Bodenlose entgangen zu sein. Derzeit wird der Titel konsolidiert und befindet sich auf einem sehr niedrigen Niveau. Doch es gibt auch gute Nachrichten aus der Branche: Die Buchungen von Ferienwohnungen auf vier Online-Plattformen haben mittlerweile das Niveau vor dem Krieg erreicht. TUI hat während der Corona-Krise staatliche Hilfe in Anspruch genommen, die nun im Rahmen einer Kapitalerhöhung zurückgezahlt werden soll.

Positive Entwicklungen

Die Rückzahlung der staatlichen Hilfen ist ein vielversprechendes Zeichen für TUI, da dies Vertrauen in das Unternehmen signalisiert. Darüber hinaus sind die Analysten noch nicht dazu gekommen, ihre Kursziele zu...