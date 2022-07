TUI-Aktie: An den Flughäfen herrscht Chaos!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Finanztrends Video zu TUI



mehr >

Nach zwei Jahren Pandemie wollen die Menschen nun wieder in den Urlaub fahren. Die Nachfrage nach Reisen ist in diesem Sommer besonders groß. Ja, an den Flughäfen besteht ein regelrechtes Abfertigungs-Chaos. Der Tourismuskonzern TUI macht den Reisenden aber dennoch Hoffnung auf einen entspannten Sommerurlaub. Laut Deutschland-Chef, Stefan Baumert, werden die Ferien für die überwiegende Mehrheit reibungslos verlaufen. Fluggesellschaft TUIfly weiter… Hier weiterlesen