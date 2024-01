TUI Aktie: Finger weg?

Die Stimmung und der Buzz rund um die Tui-Aktie haben sich in den letzten Monaten eingetrübt. Dies zeigt sich sowohl in der Rate der Stimmungsänderung als auch in der Diskussionsintensität, die deutlich abgenommen hat. Aus diesem Grund wird die Tui-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse fällt auf, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,48 EUR liegt, während der aktuelle Kurs nur bei 5,674 EUR liegt, was einer Abweichung von -24,14 Prozent entspricht. Diese Entwicklung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Kurs darüber liegt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tui mit einem Wert von 8,31 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel. Das Branchen-KGV liegt bei 54,24, was einer Unterbewertung von 85 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Tui-Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Betrachtung der Anlegerstimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die überwiegende Anzahl der Kommentare und Befunde positiv war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Schlecht"-Bewertung, wodurch die Gesamteinstufung hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" ausfällt.

