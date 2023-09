TUI-Aktie: Fast eine Sensation

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Rekorde bei TUI: Der Aktienkurs ist auf Tiefstkurs und extrem schwach – TUI selbst meldet bessere Buchungen und Umsätze – haben die Analysten Recht?

Denn aktuell streiten ganz offenbar die Gelehrten darum, wer hier Recht hat. TUI konnte in der abgelaufenen Woche an den Börsen mit dem Minus von fast -5 % die Börsianer nicht mehr überzeugen. Die Kurse sind im laufenden Jahr damit sogar um über -60 % nach unten gerutscht. Das könnte fatal sein, denn so tief waren die TUI-Aktien noch nie gesunken. Auf der anderen Seite ist die gute Reise-Nachricht beeindruckend. Die Börsen sollten reagieren, meinen offenbar zumindest die Analysten. Die jedenfalls zeigen sich optimistisch.

TUI: Die positiven Reisedaten

Die Zahlen im August sind nach eigener Aussage gut. “Die Auslastung unserer Airline ist durchgängig auf hohem Niveau, insgesamt...