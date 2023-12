TUI Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Tui-Aktie wird derzeit mit einer Dividendenrendite bewertet, die im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" um -3,51 Prozent niedriger liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch unsere Analysten. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Tui mit einem Wert von 8,31 deutlich unter dem Branchenmittel, was zu einer Unterbewertung führt und somit als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Die Stimmung in Bezug auf die Tui-Aktie wurde auf sozialen Plattformen untersucht, wobei überwiegend positive Kommentare festgestellt wurden. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Analyse von Handelssignalen ergab eine überwiegend negative Bewertung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung zeigte, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte. Ebenso wurde die Tui-Aktie weniger intensiv diskutiert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Basierend auf diesen Analysen wird die Tui-Aktie derzeit mit einem insgesamt "Schlecht"-Rating bewertet.

